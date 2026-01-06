Inchiesta rimborsi dell' ex rettore i tre indagati non rispondono all' accusa
Nell’ambito dell’inchiesta sui rimborsi all’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea, gli ultimi tre indagati hanno scelto di non rispondere alle domande delle autorità. La loro decisione si inserisce nel quadro delle indagini in corso, che mirano a fare chiarezza sulla gestione dei fondi e sulle eventuali responsabilità. La vicenda resta sotto osservazione, con approfondimenti in corso da parte degli inquirenti.
Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere gli ultimi tre indagati nell'inchiesta sulla gestione dei rimborsi all’ex rettore dell’Università di Messina, Salvatore Cuzzocrea. Dopo le dimissioni dell’ottobre 2023 e il sequestro di beni per 2,5 milioni di euro disposto nel novembre scorso, le. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
Leggi anche: I rimborsi d'oro dell'ex rettore, si allarga l’inchiesta sull'assenza di controlli negli uffici: tre nuovi indagati
Leggi anche: L'ex rettore tradito dalla passione equina, i retroscena dell'inchiesta sui rimborsi “galoppanti” all'Università
I rimborsi d'oro dell'ex rettore, si allarga l’inchiesta sull'assenza di controlli negli uffici: tre nuovi indagati; 'RIMBORSI FACILI', CI SONO TRE NUOVI INDAGATI. SVOLTA NELL'INDAGINE SULL'EX RETTORE SALVATORE CUZZOCREA; Messina, inchiesta su ex rettore Cuzzocrea: ci sono altri tre indagati; Inchiesta sui rimborsi all’Ateneo di Messina, spuntano altri indagati: sotto accusa anche ex dirigenti.
Inchiesta sui rimborsi irregolari all’Università di Messina, tre nuovi indagati - Oltre all’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, sono indagati Leonarda Urzì e Antonino Zagami, ex segretari a ... ilfattonisseno.it
Inchiesta sull’ex rettore di Messina: altre tre persone indagate dalla Procura - La Procura di Messina ha iscritto nel registro degli indagati, anche due ex segretari amministrativi ed un ex direttore della facoltà di Scienze chimiche, biologiche, farmaceutiche e ambientali. msn.com
Si allarga l’inchiesta sui rimborsi all’Università di Messina: nuovi indagati per il caso Cuzzocrea - Contestati rimborsi irregolari per oltre 1,6 milioni di euro, attesa la decisione del Riesame sugli arres ... msn.com
L’inchiesta sull’Università di Messina si allarga: dopo le dimissioni dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea, la Procura ha iscritto altri tre ex dirigenti per presunti rimborsi irregolari e peculato nei progetti di ricerca. Oggi sono previsti gli interrogatori in Procura - facebook.com facebook
Ci sono altri 3 indagati nell’inchiesta sui presunti rimborsi irregolari o gonfiati all’Università di Messina che aveva portato nel 2023 alle dimissioni dell’ex rettore Salvatore Cuzzocrea x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.