Incendio al tetto e una persona finisce in ospedale

Nelle ultime ore, due incendi hanno coinvolto abitazioni in Alto Adige, uno a Levico Terme e l’altro a Stelvio. Mentre i vigili del fuoco sono intervenuti per spegnere le fiamme, una persona è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Questi eventi sottolineano l’importanza di adottare misure di sicurezza domestica e di intervenire prontamente in caso di emergenza.

Nelle stesse ore in cui i pompieri erano impegnati nello spegnimento di un incendio in un'abitazione di Levico Terme, un caso simile è avvenuto a Stelvio, in Alto Adige. L'allarme è scattato alle 21:51 di ieri, lunedì 5 gennaio, con il rogo che ha interessato il tetto di un edificio residenziale.

Fumo e fiamme dal tetto, evacuata un'abitazione nella notte: momenti di paura, una persona portata in ospedale - Vigili del fuoco in azione nella tarda serata di ieri a Stelvio per un incendio che ha interessato il tetto di un'abitazione. ildolomiti.it

A fuoco il tetto di una casa: una persona ricoverata all'ospedale - Stelvio, fiamme e fumo dall'abitazione: sul posto più squadre dei vigili del fuoco con respiratori e autoscala. rainews.it

Levico, incendio al tetto di una casa, evacuati tre appartamenti. L'allarme - poco prima delle 21,30 - ha portato all'intervento di una cinquantina di vigili del fuoco di Trento, Levico e Borgo Valsugana x.com

