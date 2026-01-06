In tantissimi a inseguire il biglietto vincente | siamo quinti in Sicilia per tagliandi acquistati

Secondo i dati ufficiali, la Lotteria Italia si conferma tra i giochi più diffusi in Sicilia, con 505.000 tagliandi venduti. La regione si colloca al quinto posto per numero di biglietti acquistati, evidenziando un interesse costante tra i partecipanti. Questi numeri riflettono l’importanza della lotteria nel panorama del gioco d’azzardo regionale, senza però evidenziare particolari picchi o tendenze fuori dalla norma.

