In tantissimi a inseguire il biglietto vincente | siamo quinti in Sicilia per tagliandi acquistati
Secondo i dati ufficiali, la Lotteria Italia si conferma tra i giochi più diffusi in Sicilia, con 505.000 tagliandi venduti. La regione si colloca al quinto posto per numero di biglietti acquistati, evidenziando un interesse costante tra i partecipanti. Questi numeri riflettono l’importanza della lotteria nel panorama del gioco d’azzardo regionale, senza però evidenziare particolari picchi o tendenze fuori dalla norma.
I dati ufficiali restituiscono l’immagine di una Lotteria Italia tornata centrale anche in Sicilia. Secondo le rilevazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’intera regione sono stati venduti 505.920 biglietti con un incremento del 13 per cento rispetto all’edizione precedente: un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche: "Il 66 (Il biglietto vincente)" di Offenbach al Teatro Massimo per la Stagione Educational
Leggi anche: Lotteria Italia, estratto il biglietto vincente ad Affari Tuoi: dove è stato venduto e la serie
In tantissimi a "inseguire" il biglietto vincente: siamo quinti in Sicilia per tagliandi acquistati - Sull’isola ne sono stati venduti oltre mezzo milione con una crescita a doppia cifra rispetto allo scorso anno ... agrigentonotizie.it
Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 17 dicembre: serie e dove è stato venduto - Ecco quale è il numero di serie e la città in cui è stato venduto il biglietto. fanpage.it
Le feste sono arrivate anche a casa Ginger! Il nostro team si prende una piccola pausa: l’ufficio sarà chiuso il 24 e il 31 dicembre e il 2 gennaio. Ma su Ideaginger.it l’energia non si ferma: tantissimi progetti continuano a inseguire i propri obiettivi. Approfit - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.