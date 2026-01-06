In tantissimi a inseguire il biglietto vincente | siamo quinti in Sicilia per tagliandi acquistati

Da agrigentonotizie.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo i dati ufficiali, la Lotteria Italia si conferma tra i giochi più diffusi in Sicilia, con 505.000 tagliandi venduti. La regione si colloca al quinto posto per numero di biglietti acquistati, evidenziando un interesse costante tra i partecipanti. Questi numeri riflettono l’importanza della lotteria nel panorama del gioco d’azzardo regionale, senza però evidenziare particolari picchi o tendenze fuori dalla norma.

I dati ufficiali restituiscono l’immagine di una Lotteria Italia tornata centrale anche in Sicilia. Secondo le rilevazioni dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, nell’intera regione sono stati venduti 505.920 biglietti con un incremento del 13 per cento rispetto all’edizione precedente: un. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

in tantissimi a inseguire il biglietto vincente siamo quinti in sicilia per tagliandi acquistati

© Agrigentonotizie.it - In tantissimi a "inseguire" il biglietto vincente: siamo quinti in Sicilia per tagliandi acquistati

Leggi anche: "Il 66 (Il biglietto vincente)" di Offenbach al Teatro Massimo per la Stagione Educational

Leggi anche: Lotteria Italia, estratto il biglietto vincente ad Affari Tuoi: dove è stato venduto e la serie

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

tantissimi inseguire biglietto vincenteIn tantissimi a "inseguire" il biglietto vincente: siamo quinti in Sicilia per tagliandi acquistati - Sull’isola ne sono stati venduti oltre mezzo milione con una crescita a doppia cifra rispetto allo scorso anno ... agrigentonotizie.it

Il biglietto vincente della Lotteria Italia estratto il 17 dicembre: serie e dove è stato venduto - Ecco quale è il numero di serie e la città in cui è stato venduto il biglietto. fanpage.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.