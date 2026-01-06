In Stranger Things Will Byers ha vissuto un arco narrativo ed emotivo di rara complessità

Il finale di Stranger Things è arrivato su Netflix il primo gennaio 2026, suscitando ampie discussioni tra i fan e gli appassionati. Will Byers, uno dei protagonisti principali, ha vissuto un percorso narrativo ricco di sfumature emotive e di grande complessità. Da quel momento, il web si è riempito di commenti e riflessioni su uno degli ultimi capitoli di una serie che ha saputo affascinare e coinvolgere un vasto pubblico.

Allo scoccare delle 2 del mattino del primo gennaio 2026 il finale di Stranger Things è arrivato su Netflix e da quel momento il web è stato monopolizzato dai commenti che riguardano l'epilogo di una delle serie più discusse di sempre. Possiamo ammetterlo: una parte del pubblico è rimasta delusa dalla scelta dei Duffer di relegare la battaglia finale contro Vecna solo a una piccola parentesi della puntata conclusiva (nonostante i dieci anni di attesa) e di prediligere, invece, una lettura emozionale delle storie dei protagonisti che hanno abbandonato, in ogni senso, i mondi paralleli per ancorarsi definitivamente alla realtà.

