In strada con l’accetta Patteggia lavori utili | Non minacciò l’asilo

Si è conclusa con un patteggiamento la vicenda giudiziaria legata all’episodio avvenuto il 6 novembre 2024 nei pressi della scuola dell’infanzia comunale Buon Pastore di Ravenna. Roberto Gibini, 54 anni, ha concordato con la Procura una pena di un anno e dieci mesi per i reati di resistenza, lesioni a pubblico ufficiale e minacce. La stessa è stata convertita in lavori di pubblica utilità, che si sono andati a sommare ai dieci mesi che l’uomo stava già scontando con la stessa modalità per un precedente patteggiamento legato a minacce via social. In quel caso l’uomo aveva rivolto messaggi intimidatori, pubblicati sul suo profilo Facebook, nei confronti dell’allora sindaco di Ravenna Michele de Pascale e dell’ex presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

