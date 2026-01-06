In stazione, l'Anm ha installato un manifesto che invita i cittadini a votare no, accusando la politica di controllare il sistema. Alla Centrale di Milano, un altro messaggio mira a influenzare le opinioni pubbliche. Le dichiarazioni di Di Pietro evidenziano la percezione di manipolazioni nel processo decisionale. Un quadro che sottolinea l'importanza di un'informazione indipendente e consapevole in vista delle prossime scelte politiche.

Alla Centrale di Milano un manifesto per deviare i cittadini. Di Pietro: «Chi ha in mano il nostro destino trucca le carte». Pronti a tutto, anche a mentire, pur di arrivare al risultato. L’obiettivo del Comitato del No è convincere gli elettori a recarsi al referendum per votare contro la riforma della giustizia approvata in Parlamento. Disinnescare le tesi del Sì portando gli argomenti di chi è contro. Almeno dovrebbe essere così, eppure sorprendono i mezzi utilizzati dal Comitato del No. «Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Al referendum vota no», si legge a caratteri cubitali su un manifesto appeso in stazione Centrale a Milano. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In stazione il carico di balle dell’Anm: «Temi che la politica ci controlli? Vota no»

