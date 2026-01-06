In piazza per il caudillo Maduro più sigle che persone

A Roma, diverse organizzazioni come Anpi e Cgil hanno manifestato in piazza, chiedendo l’intervento dell’ONU riguardo alla situazione in Venezuela e al supporto al «caudillo» Maduro. La protesta ha coinvolto numerose sigle, ma poche persone. Landini ha criticato le politiche di Meloni, sottolineando l’importanza di un dialogo internazionale. La manifestazione riflette le tensioni politiche e sociali legate alla crisi venezuelana e alle risposte italiane ed europee.

A Roma Anpi, Cgil e decine di associazioni chiedono l'intervento dell'Onu. Landini attacca la Meloni. C'erano probabilmente più sigle che presenti ieri a Roma a Piazza Barberini, alla manifestazione organizzata a sostegno dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro. Immancabili Anpi e Cgil, presenti Pd e Avs, in piazza si sono radunate molte sigle della sinistra radicale: Rete Numeri Pari, Rete Italiana Pace e Disarmo, Rete No Bavaglio, Sbilanciamoci, Stop Rearm Europe Italia, Sinistra Civica Ecologista Roma, Sinistra Anticapitalista Roma, Rifondazione Comunista Roma, Centro Riforma dello Stato, Medicina Democratica, Sportelli Solidali 9, Coordinamento genitori democratici-cgd onlus, Disability Pride, Genazzano In Comune Una Nuova Storia Tivoli, Alternativa per Anzio, Ladispoli Attiva, Genzano In Comune, Frosinone Provincia in Comune, Rieti Città Futura, Controvento Rieti, Sce Colleferro, Forum per il Diritto alla Salute, Wilpf Italia Aps, Casetta Rossa, Psi, Casa Internazionale delle Donne, Giovani Democratici Roma, Auser Lazio, Disarma-Il Coraggio della Pace, Associazione donne Brasiliane in Italia, Latina Bene Comune, Cinecittà Bene Comune, Unione Donne in Italia, Associazione Italiana Tecnici di Ripresa, Un Ponte Per, Sparwasser Aps.

