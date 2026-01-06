In piazza Matteotti c’è la Befana Un pomeriggio ricco di sorprese

In piazza Matteotti si trova la Befana, pronta ad accogliere i visitatori. L’evento di oggi conclude il calendario di ‘Imola a Natale’, offrendo un pomeriggio caratterizzato da diverse sorprese e attività. Un’occasione per vivere un momento di tradizione e convivialità nel centro della città, in un’atmosfera semplice e autentica.

Giornata odierna ricca di appuntamenti per l'Epifania, ultimo atto del calendario di 'Imola a Natale'. Dalle 15,30 il cuore delle celebrazioni sarà come da tradizione piazza Matteotti, dove è atteso l'arrivo della Befana, anche se sull'intero programma pesa l'incognita legata alle condizioni meteo. Protagoniste in centro storico saranno le Befane del Club Alpino Italiano-Sezione locale, che si caleranno dalle finestre del Palazzo Comunale in uno spettacolo ormai diventato simbolo dell'Epifania imolese e capace ogni anno di richiamare numerose famiglie. Al termine della discesa è prevista la distribuzione delle tradizionali calze ai bambini e alle bambine, offerte da Despar, per un pomeriggio pensato soprattutto per i più piccoli ma capace di coinvolgere tutta la comunità.

