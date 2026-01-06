In piazza contro gli yankee L’appello a vuoto del figlio Pure lui coinvolto nei traffici

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, noto come «il principe», è il figlio primogenito dell'ex presidente venezuelano Nicolás Maduro, attualmente sotto accusa a New York. Recentemente, ha lanciato un appello che ha suscitato molte critiche, poiché sembra coinvolto nei traffici illeciti attribuiti alla famiglia. La vicenda mette in luce le complesse dinamiche di potere e le controversie che circondano la famiglia Maduro, al centro di attenzione internazionale.

Nicolás Ernesto Maduro Guerra, figlio primogenito dell'ex caudillo alla sbarra a New York, viene chiamato «il principe». Pure lui è accusato dalla giustizia americana di essere «in combutta con trafficanti di droga e gruppi narcoterroristi, che spedivano cocaina lavorata dal Venezuela agli Stati Uniti attraverso punti di trasbordo nei Caraibi e nell'America centrale, come Honduras, Guatemala e Messico». Nicolasito, membro dell'Assemblea nazionale, è entrato in politica dal 2013, quando il padre ha raccolto il testimone di Hugo Chavez alla guida del paese. Maduro aveva nominato il primogenito «Capo del Corpo degli Ispettori Speciali della Presidenza» per supervisionare l'applicazione delle direttive del padre.

