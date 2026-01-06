In Iran venti morti da inizio proteste
Dall’inizio delle proteste in Iran, si registrano almeno 19 morti tra manifestanti e forze di sicurezza, con manifestazioni diffuse in 222 località di 78 città e 26 province. La situazione rimane complessa e in evoluzione, evidenziando la diffusione di un dissenso che coinvolge diverse aree del paese.
23.00 Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi in Iran nei primi 8 giorni di proteste Lo riferisce Iran International precisando che le manifestazioni si sono estese a 222 località con cortei segnalati in 78 città in 26 province. Secondo il media di opposizione almeno 44 persone sono state colpite e ferite da proiettili veri o da pistole a pallini sparati dalle forze iraniane durante le proteste contro il carovita.Ai negozianti si sono uniti gli studenti e la protesta è diventata anche politica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Dopo le dichiarazioni del Mossad che, nei giorni in cui sono iniziate le proteste in Iran, aveva dichiarato il pieno appoggio alle mobilitazioni ("Scendiamo insieme in piazza. È giunto il momento. Siamo con voi. Non solo da lontano e a parole. Siamo con voi anc
