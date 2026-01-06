In Iran venti morti da inizio proteste

Dall’inizio delle proteste in Iran, si registrano almeno 19 morti tra manifestanti e forze di sicurezza, con manifestazioni diffuse in 222 località di 78 città e 26 province. La situazione rimane complessa e in evoluzione, evidenziando la diffusione di un dissenso che coinvolge diverse aree del paese.

23.00 Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi in Iran nei primi 8 giorni di proteste Lo riferisce Iran International precisando che le manifestazioni si sono estese a 222 località con cortei segnalati in 78 città in 26 province. Secondo il media di opposizione almeno 44 persone sono state colpite e ferite da proiettili veri o da pistole a pallini sparati dalle forze iraniane durante le proteste contro il carovita.Ai negozianti si sono uniti gli studenti e la protesta è diventata anche politica. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Leggi anche: Iran, media: 20 morti da inizio proteste

Leggi anche: Iran: almeno 10 morti da inizio proteste contro carovita. Trump avverte: "Se colpite i manifestanti interverremo"

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Proteste in Iran, almeno 20 morti e quasi mille arresti; ASIA TODAY Iran: almeno 10 morti nelle manifestazioni contro il caro-vita; Scontri in Iran: almeno 16 morti e nuove proteste in tutto il Paese; Media, in Iran almeno 20 morti dall'inizio delle proteste.

Media, in Iran almeno 20 morti dall’inizio delle proteste - (ANSA) – ROMA, 05 GEN – Almeno 19 manifestanti e un membro delle forze di sicurezza sono stati uccisi durante i diversi giorni di manifestazioni in Iran, che si sono estese a 222 località in tutto il ... msn.com