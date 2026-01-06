In Brera il volto più raffinato della cucina biologica e vegetale

Nel cuore di Brera, Il Lughino propone un’esperienza culinaria che valorizza la cucina biologica e vegetale. L’atmosfera sobria e curata invita a riscoprire i sapori autentici, rispettando i tempi e le mani che preparano ogni piatto. Un luogo dove il rispetto per la natura si riflette in ogni dettaglio, offrendo un momento di relax e di genuinità, lontano dalle mode effimere.

Entrando al ristorante Il Lughino, si ha la sensazione che il tempo rallenti. Non per nostalgia, né per un vezzo estetico, ma perché qui il ritmo della cucina segue ancora quello delle mani. Mani che impastano, che assaggiano, che decidono cosa ha senso servire oggi e cosa no. In via Solferino 12, nel cuore di Brera, e in via Bonanomi 10 a Como, Il Lughino è un ristorante interamente biologico e vegetale che sembra andare deliberatamente controcorrente, scegliendo una strada fatta di artigianalità radicale, stagionalità estrema e assenza totale di compromessi. La prima sorpresa è tecnica, quasi spiazzante: non c'è un congelatore.

