In Bergamasca allarme ‘rifiuti da sballo’ | aumentano le bombole di protossido di azoto abbandonate

Bergamo. Durante le ultime attività di raccolta rifiuti organizzate nella provincia di Bergamo da Plastic Free Onlus, associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, è emerso un dato preoccupante: la presenza sempre più frequente di bombole di protossido di azoto abbandonate in parchi pubblici, parcheggi, zone industriali e aree verdi. Queste bombole, spesso usate da adolescenti e giovani come sostanza per ‘sballarsi’ in modo economico e rapido, rappresentano un rischio concreto sia per la salute umana sia per l’ambiente. Un fenomeno in crescita che ha spinto l’organizzazione a lanciare un appello alla comunità. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

