In aumento le discariche a cielo aperto

L'aumento delle discariche a cielo aperto rappresenta una crescente sfida ambientale. Nel 2026, a Camaiore, si sono registrate nuove aree di abbandono di rifiuti, evidenziate da numerose immagini e video condivisi online. Questi episodi sottolineano l'importanza di promuovere comportamenti responsabili e politiche efficaci per la gestione dei rifiuti, al fine di tutelare il patrimonio naturale e migliorare la qualità della vita nelle comunità locali.

Nuovo anno, nuove discariche. Il 2026 a Camaiore si inaugura con nuovi gesti di inciviltà. Foto e video con al centro montagne di sporco impazzano sul web. Con le feste di certo sono aumentati i rifiuti sia organici che non e i soliti incivili non hanno esitato neppure un minuto ad abbandonarli in punti seminascosti, creando mucchi ovunque. Uno dei luoghi di abbandono dei rifiuti è la zona del vecchio passaggio a livello, adesso chiuso, lungo la via Arginvecchio. Qui i "furbetti dei rifiuti" abbondano sacchi, materiali di risulta, oggetti e chi più ne ha più ne metta. In un altro posto, vicino al centro storico del capoluogo, ci sono metri e metri di rotoli di cavi di gomma usati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In aumento le discariche a cielo aperto Leggi anche: Terra dei Fuochi, sequestrate due discariche a cielo aperto Leggi anche: Rifiuti, nuova assemblea sulla Taric. Troppe discariche a "cielo aperto" Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. In aumento le discariche a cielo aperto; Una montagna di rifiuti sotto le finestre, in via Val Malenco a Quarto Oggiaro la mini discarica che fa infuriare i residenti. In aumento le discariche a cielo aperto - Il 2026 a Camaiore si inaugura con nuovi gesti di inciviltà. msn.com

Discarica a cielo aperto in via Torricelli: emergenza igienico-sanitaria e rischio ratti a Mascalucia (CT) - Da circa un mese, un voluminoso cumulo di spazzatura indifferenziata e maleodorante insiste sul cigl ... lasicilia.it

Discarica a cielo aperto - E quella che si scorge in questi giorni in Transpolesana, alle porte di Rovigo, è una vera e propria discarica a cielo aperto. polesine24.it

10 FATTORI CHE INFLUENZANO IL CAMBIAMENTO CLIMATICO

In Campania, nel sud Italia, la "Terra dei Fuochi" continua a portare i segni di decenni di inquinamento criminale. Discariche abusive, roghi tossici e malattie in aumento: la giornalista di Euronews, Valérie Gauriat, ha condotto un'inchiesta nel cuore di questo te - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.