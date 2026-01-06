In Abruzzo c’è una Svizzera segreta | ecco dove passare la settimana bianca

In Abruzzo esiste un angolo poco conosciuto, spesso definito una “Svizzera segreta” per la sua bellezza nascosta. Con i suoi paesaggi innevati, boschi silenziosi e aria pura, è una meta ideale per una settimana bianca autentica e tranquilla. Un luogo perfetto per chi desidera immergersi nella natura e vivere un inverno lontano dai soliti percorsi turistici.

Quando l’inverno arriva davvero, quello fatto di silenzi ovattati, boschi innevati e aria limpida, c’è un luogo in Abruzzo che riesce a sorprendere anche i viaggiatori più esperti. Pescasseroli, incastonata nell’Alta Valle del Sangro e circondata dal Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, è spesso definita la “Svizzera d’Abruzzo”. Non per moda o slogan, ma per il modo in cui riesce a coniugare paesaggio, sport invernali e uno stile di vita legato alla montagna più autentica. Qui l’inverno non è solo una stagione turistica: è parte dell’identità del territorio. Le montagne che circondano il paese, le faggete antiche e il ritmo lento del borgo creano un’atmosfera che invita a fermarsi, respirare e vivere la neve senza frenesia. 🔗 Leggi su Urbanpost.it

