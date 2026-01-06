Imparare a essere buoni consiglieri comunali? Ecco la scuola avviata da Agrigento Controcorrente

Imparare a conoscere funzioni, strumenti e responsabilità di chi siede in aula consiliare. È da questa esigenza che nasce la “Scuola di formazione per consiglieri comunali” annunciata da Agrigento Controcorrente nel corso dell’incontro pubblico “In cammino per Agrigento" che ha visto la. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

