Imbiancate anche in pianura | Da giovedì temperature sottozero

A partire da oggi, un moderato peggioramento del tempo interesserà la provincia di Ravenna, con nevicate che coinvolgono anche le zone di pianura. Le temperature si manterranno sotto zero, portando imbiancamenti non solo sui rilievi, ma anche nelle aree di pianura, inclusa la Bassa Romagna e il Faentino. Questo cambiamento climatico rappresenta un evento di carattere temporaneo, che richiede attenzione alle condizioni meteorologiche in evoluzione.

"Già da oggi (ieri, ndr) è iniziato un moderato peggioramento del tempo che interesserà, in particolare domani (oggi, ndr), anche l’intera provincia di Ravenna, con la comparsa di nevicate non solo sui rilievi, ma anche, seppur con accumuli inferiori, sul Faentino e sulla Bassa Romagna". Così ieri Pierluigi Randi, tecnico meteorologo certificato e meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), scioglie l’attesa prognosi relativa alle possibili nevicate che dovrebbe interessare anche la nostra provincia. "Domani (oggi, ndr) una massa di aria fredda, sia chiaro non di aria gelida che invece si origina generalmente dal ‘cuore’ della Russia o comunque dal Nord est, discende dal Nord Europa entrando sul Mediterraneo, andando ad approfondire una circolazione di bassa pressione che avrà il suo minimo sul Tirreno meridionale, la quale richiamerà in quota delle correnti più umide e temperate che a loro volta andranno a scorrere sulla suddetta aria fredda presente nei bassi strati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

