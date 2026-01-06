Il vicedirettore di Rai Sport celebra la fiamma missina
Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo […] ha condiviso sui propri canali social un’immagine della Fiamma tricolore, accompagnata dalla frase
«Le radici profonde non gelano» scritto sotto. La foto della Fiamma tricolore pubblicata sopra. A postare sui propri canali social quest’accoppiata nostalgica è stato il vicedirettore di Rai Sport Riccardo . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Leggi anche: Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi: "Le radici profonde non gelano"
Leggi anche: Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi sui social, Pd e M5s: “Vergognoso”
Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi sui social, Pd e M5s: Vergognoso; Fiamma Rai, Pescante celebra il simbolo del Msi; Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi: Le radici profonde non gelano; Pescante, Vicedirettore di Rai Sport, celebra Msi su Instagram.
Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi sui social, Pd e M5s: “Vergognoso” - Polemica per la foto pubblicata dal vicedirettore Rai Sport, Riccardo Pescante, che ha celebrato l'anniversario dell'Msi pubblicando l'immagine della fiamma ... fanpage.it
Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi: "Le radici profonde non gelano" - Pd e M5s protestano per i contenuti pubblicati dal giornalista sui social: "Incompatibile con il servizio pubblico" ... today.it
Il vicedirettore di Rai Sport posta la fiamma tricolore del Movimento sociale: è polemica. Pd e M5s: “Si dimetta” - Pd e M5S chiedono le dimissioni di Pescante dopo il post che celebra il Movimento Sociale Italiano: "Se sei del partito di Meloni puoi fare ciò che vuoi" ... ilfattoquotidiano.it
Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi: "Le radici profonde non gelano" - facebook.com facebook
Il vicedirettore di Rai Sport è stato criticato per avere condiviso sui propri canali social contenuti politici giudicati incompatibili con il ruolo nel servizio pubblico. x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.