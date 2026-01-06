Il vicedirettore di Rai Sport celebra la fiamma missina

Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo […] ha condiviso sui propri canali social un’immagine della Fiamma tricolore, accompagnata dalla frase

Il vicedirettore di Rai Sport posta la fiamma tricolore del Movimento sociale: è polemica. Pd e M5s: “Si dimetta” - Pd e M5S chiedono le dimissioni di Pescante dopo il post che celebra il Movimento Sociale Italiano: "Se sei del partito di Meloni puoi fare ciò che vuoi" ... ilfattoquotidiano.it

Il vicedirettore di Rai Sport Riccardo Pescante celebra la fiamma del Msi: "Le radici profonde non gelano" - facebook.com facebook

Il vicedirettore di Rai Sport è stato criticato per avere condiviso sui propri canali social contenuti politici giudicati incompatibili con il ruolo nel servizio pubblico. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.