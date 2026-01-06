In Venezuela, le tensioni aumentano dopo la deposizione di Nicolás Maduro, con pattuglie armate a Caracas e giornalisti espulsi. La situazione politica e sociale si intensifica, segnando un periodo di instabilità crescente nel Paese sudamericano.

Roma, 6 gennaio 2026 – Il Venezuela vive giorni di caos. A poco più di due giorni dalla deposizione forzata da parte degli Stati Uniti di Nicolas Maduro, nel Paese sudamericano le azioni repressive sembrano moltiplicarsi. A Caracas, nella notte, la polizia ha sparato colpi di avvertimento contro alcuni droni che sorvolavano l'area intorno al palazzo presidenziale "senza autorizzazione", ha spiegato la polizia. A Petare, un sobborgo della capitale, secondo la Bbc scorrazzano "pattuglie di uomini incappucciati armati che controllano anche gli stati WhatsApp delle persone". Lunedì sera il ministero dell’Interno venezuelano ha pubblicato una foto di poliziotti armati con pistole automatiche schierati per le strade della capitale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Il Venezuela si blinda dopo Maduro: pattuglie armate a Caracas e giornalisti espulsi

