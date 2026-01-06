Il trailer di ‘The Beauty’ | la nuova serie Disney sulla moda

Il 22 gennaio su Disney+ debutta “The Beauty”, una nuova serie dedicata al mondo della moda. Il trailer ufficiale offre un primo sguardo alle atmosfere e ai temi trattati, anticipando un racconto che esplora il fascino e le sfide di questa industry. Di seguito, le prime immagini che introducono lo stile e l’atmosfera della serie, disponibile prossimamente sulla piattaforma.

Il 22 gennaio su Disney+ arriva The Beauty. Scopriamo insieme le prime immagini del trailer ufficiale. The Beauty, la nuova perturbante serie thriller di FX sul mondo dell'alta moda, dall'executive producer Ryan Murphy, debutterà in Italia con i primi 3 episodi. Composta da 11 episodi, la serie proseguirà ogni giovedì con un nuovo episodio e si concluderà, per ciascuna delle due settimane finali, con un doppio episodio. Di cosa parlerà la nuova serie. La serie tv FX The Beauty, prende le mosse da una serie di misteriose scomparse. Alcune top model internazionali cominciano infatti a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti.

