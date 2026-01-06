Il trailer di ‘The Beauty’ | la nuova serie Disney sulla moda

Da metropolitanmagazine.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 22 gennaio su Disney+ debutta “The Beauty”, una nuova serie dedicata al mondo della moda. Il trailer ufficiale offre un primo sguardo alle atmosfere e ai temi trattati, anticipando un racconto che esplora il fascino e le sfide di questa industry. Di seguito, le prime immagini che introducono lo stile e l’atmosfera della serie, disponibile prossimamente sulla piattaforma.

Il 22 gennaio su Disney+ arriva The Beauty. Scopriamo insieme le prime immagini del trailer ufficiale. The Beauty, la nuova perturbante serie thriller di FX sul mondo dell’alta moda, dall’executive producer  Ryan Murphy, debutterà in Italia con i primi 3 episodi. Composta da 11 episodi, la serie proseguirà ogni giovedì con un nuovo episodio e si concluderà, per ciascuna delle due settimane finali, con un doppio episodio. Di cosa parlerà la nuova serie. La serie tv FX  The Beauty, prende le mosse da una serie di misteriose scomparse. Alcune top model internazionali cominciano infatti a morire in circostanze misteriose e raccapriccianti. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

il trailer di 8216the beauty8217 la nuova serie disney sulla moda

© Metropolitanmagazine.it - Il trailer di ‘The Beauty’: la nuova serie Disney sulla moda

Leggi anche: The Beauty | Il trailer italiano della nuova serie in arrivo su Disney+

Leggi anche: The Beauty | Disney+ presenta la nuova serie di Ryan Murphy

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

THE BEAUTY (2026) | Trailer italiano della serie sci-fi di Ryan Murphy su Disney+

Video THE BEAUTY (2026) | Trailer italiano della serie sci-fi di Ryan Murphy su Disney+

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.