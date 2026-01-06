Il Tolentino può stupire e vincere il trofeo

Il Tolentino si prepara a competere con determinazione nel prossimo torneo, puntando a ottenere un risultato importante. Con impegno e strategia, la squadra affronterà ogni partita, consapevole delle proprie capacità. L’obiettivo è offrire ai tifosi e alla comunità un risultato che possa essere ricordato nel tempo, mantenendo sempre un approccio corretto e rispettoso.

"Ce la giocheremo a viso aperto con tutte le armi a disposizione per regalare a Tolentino un successo memorabile". Dice Paolo Passarini, allenatore del Tolentino, in vista della finale di Coppa Italia di Eccellenza contro il K Sport Montecchio Gallo in programma oggi alle 15 allo stadio "Bianchelli" di Senigallia. Appuntamento con la storia per i cremisi che nel 2019 hanno vinto per l’ultima volta questa manifestazione. La gara di oggi sarà anche una rivincita per la formazione allenata da Passarini uscita battuta nella finale playoff della passata stagione quando gli uomini allenati da Magi hanno vinto 2-1. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Il Tolentino può stupire e vincere il trofeo" Leggi anche: Eccellenza, i pronostici di Giandomenico. "Il Montefano può vincere. Ho visto il Tolentino in crescita» Leggi anche: Eccellenza. Moscati: "Il Tolentino può conquistare la finale di Coppa Italia» La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Se non avete ancora scelto tutti i regali, noi abbiamo preparato una selezione di proposte perfette per stupire sia lui che lei! Vi aspettiamo nei nostri negozi Ascoli Piceno, Via Piceno Aprutina 47 eTolentino, Contrada Cisterna - @centro_larancia #Christma - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.