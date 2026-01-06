Il suo Ariston con gli attori i supplì e il dopo Rof Addio a ’Tiziano’ portò la dolce vita a Pesaro

È scomparso Tiziano, noto come ’Tiziano’, figura amata a Pesaro per aver portato un’epoca di Roma e della Dolce Vita nella città. Arrivato da via Veneto, il suo modo di vivere e condividere momenti con attori, supplì e amici ha lasciato un segno. La sua presenza ha rappresentato un ponte tra la capitale e Pesaro, arricchendo la comunità con la sua personalità discreta e autentica.

Arrivava da Roma. Da via Veneto. Dalla Dolce Vita. E Andrea Pineda, per tutti Tiziano, aveva portato un po’ di quella Roma in città. Arrivava dal bar "Lo Strega" dove ai tavoli spesso sedeva il poeta Vincenzo Cardarelli. Arriva a Pesaro, Tiziano, portandosi dietro quella cosa sconosciuta per i pesaresi che erano i tramezzini e i supplì, quindi pizza gelati e ristorazione. E con lui, in società, Oscar Pezzolesi un pesarese finito a Roma. La coppia che aprì nei primi anni Sessanta il bar Ariston in viale della Repubblica, luogo diventato poi un punto di riferimento per tutta una certa Pesaro "anche perché tra i primi avventori anche uno dei Savoia che veniva in città per prendere lezioni di guida da Dorino Serafini", ricorda Tullio Giacomini uno di quelli che ha vissuto tutta l’epopea di questo bar nella memoria di tanti con i capelli grigi e bianchi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il suo Ariston con gli attori, i supplì e il dopo Rof. Addio a ’Tiziano’, portò la dolce vita a Pesaro Leggi anche: Il festival di Pesaro. Gli Oscar della lirica. Rof in pole position Leggi anche: Tittarelli cittadina onoraria di Pesaro, la regina del Rof felice: “Trasmetto gioia di vivere” La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Il suo Ariston con gli attori, i supplì e il dopo Rof. Addio a ’Tiziano’, portò la dolce vita a Pesaro - E Andrea Pineda, per tutti Tiziano, aveva portato un po’ di... ilrestodelcarlino.it

Il Festival di Sanremo 2026 prende forma definitiva. Durante la serata speciale “Sarà Sanremo”, Carlo Conti ha annunciato ufficialmente i quattro artisti delle Nuove Proposte e ha svelato i titoli delle 30 canzoni dei Big che si sfideranno sul palco dell’Ariston da - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.