Il sindaco brianzolo | Questa è la fine che dovrebbero fare tutti quelli che affamano i popoli

Da monzatoday.it 6 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha condiviso sui social un commento durissimo rivolto a chi, a suo avviso, limita le libertà e impoverisce i cittadini. Le sue parole sottolineano un messaggio di giustizia e rispetto verso il popolo, invitando alla riflessione su chi detiene il potere e le responsabilità nella tutela dei diritti fondamentali.

“Questa è la fine che dovrebbero fare tutti quelli che soffocano la libertà e affamano i popoli”. A scriverlo sui social è Andrea Monti, sindaco di Lazzate.Il primo cittadino della Lega, ex consigliere regionale, commenta senza mezzi termini l’azione militare degli Stati Uniti a Caracas che ha. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

il sindaco brianzolo questa 232 la fine che dovrebbero fare tutti quelli che affamano i popoli

© Monzatoday.it - Il sindaco brianzolo: "Questa è la fine che dovrebbero fare tutti quelli che affamano i popoli"

Leggi anche: "Padova: il tour che tutti dovrebbero fare"

Leggi anche: Aumento accise 2026: il calcolo che tutti dovrebbero fare prima di rifornire

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.