Il sindaco brianzolo | Questa è la fine che dovrebbero fare tutti quelli che affamano i popoli

Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha condiviso sui social un commento durissimo rivolto a chi, a suo avviso, limita le libertà e impoverisce i cittadini. Le sue parole sottolineano un messaggio di giustizia e rispetto verso il popolo, invitando alla riflessione su chi detiene il potere e le responsabilità nella tutela dei diritti fondamentali.

"Questa è la fine che dovrebbero fare tutti quelli che soffocano la libertà e affamano i popoli". A scriverlo sui social è Andrea Monti, sindaco di Lazzate.Il primo cittadino della Lega, ex consigliere regionale, commenta senza mezzi termini l'azione militare degli Stati Uniti a Caracas che ha.

