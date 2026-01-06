Il silenzio di Gustave Dudamel su Nicolás Maduro

Il silenzio di Gustavo Dudamel riguardo all’arresto di Nicolás Maduro ha suscitato curiosità e riflessioni. In un contesto politico complesso, il suo atteggiamento è stato oggetto di analisi, considerando la sua figura pubblica e il ruolo culturale. Questa mancanza di dichiarazioni ha portato a interrogarsi sulle sue posizioni e sulla possibile influenza delle sue scelte in un momento delicato per il Venezuela.

Dopo l'arresto di Nicolás Maduro, in molti si sono chiesti quale sarebbe stata la posizione di Gustavo Dudamel. Il direttore d'orchestra venezuelano si trova infatti in un momento cruciale della sua carriera: oggi è direttore musicale designato, e dalla stagione 20262027 diventerà direttore musicale e artistico della New York Philharmonic, la più antica e prestigiosa orchestra degli Stati Uniti. Un incarico di enorme rilievo che coincide con la caduta del dittatore e con il crollo di un apparato all'interno del quale Dudamel si è mosso per anni in modo tutt'altro che limpido. Per lungo tempo è stato il volto più celebre di El Sistema, il progetto musicale celebrato come modello di riscatto sociale e progressivamente trasformato in una vetrina internazionale per i governi corrotti di Caracas.

