Il Sì servirà a evitare i casi come Garlasco

«Vai a politica? Portati i miti!», così diceva, tanti anni fa, un noto filosofo (di cui non farò il nome) a dei giovani di belle speranze, desiderosi di tradurre in politica le loro complicate istanze culturali e intellettuali. Quel motto significa che se ci si mette nell’agone politico, coinvolgendo milioni di persone, e si mira a un risultato ottenendo il loro consenso, c’è bisogno di idee-forza, di messaggi semplici e comprensibili, che sappiano creare entusiasmo. Proprio quel motto mi è tornato alla mente, riflettendo su quale postura, quale livello di comunicazione, sia opportuno assumere in vista del prossimo referendum sulla giustizia, per sostenere efficacemente la causa del Sì. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

