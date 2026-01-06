I Miller, coppia influente nel panorama politico e imprenditoriale americano, stanno assumendo un ruolo sempre più rilevante. Vicini a Donald Trump, lui è considerato un punto di riferimento dietro le quinte, noto per il suo stile sobrio e distintivo, caratterizzato da abiti di colore grigio chiaro. La loro espansione testimonia l’importanza crescente di figure di supporto strategico all’interno del contesto politico statunitense.

Lui è l’eminenza grigia di Donald Trump, anzi l’eminenza grigio chiaro, come il colore degli abiti che preferisce e che lo differenziano dal blu scuro d’ordinanza del resto del team. Lei è un’attivista della destra Maga più radicale, ma anche un’ammiratrice di Elon Musk, non sempre vista di buon occhio alla Casa Bianca. Entrambi sono cresciuti all’ombra di Steve Bannon, si sono fatti le ossa nella prima Amministrazione Trump e ora sono la coppia più discussa e forse più potente di Washington, destinata ad avere un ruolo ancora maggiore in questo 2026. Lui è Stephen Miller, 40 anni, formalmente è il vice della chief of staff Susie Wiles alla Casa Bianca, ma ha un peso politico assai maggiore del titolo che porta. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Il ruolo in espansione dei Miller, la power couple americana molto vicina a Donald Trump

Leggi anche: Donald Trump, arriva la firma: finito lo shutdown più lungo della storia americana

Leggi anche: Justin Trudeau e Katy Perry “power couple” in Giappone

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Il ruolo in espansione dei Miller, la power couple americana molto vicina a Donald Trump.

Il ruolo in espansione dei Miller, la power couple americana molto vicina a Donald Trump - Lui è Stephen, l'architetto della linea dura trumpiana sull'immigrazione e sulle battaglie contro le università woke. ilfoglio.it