Il ruolo della Croce Verde | Con noi il corpo di Tamburi

C’è anche un abbraccio reggiano tra i migliaia che, in questi giorni, hanno stretto la famiglia Tamburi, di Bologna, dopo la tragica morte del figlio 16enne, Giovanni, nel rogo dei locali del bar ‘Le Constellation’ di Crans Montana in Svizzera. Il giovanissimo Tamburi è una delle vittime italiane già identificate che sono giunti ieri mattina all’aeroporto di Milano Linate su un C-130 messo a disposizione dall’Aeronautica Militare. Ad attendere le salme varie organizzazioni di onoranze funebri e pubblica assistenza per trasportare i feretri nelle località ove si svolgeranno le esequie. Per conto dei Tamburi, a seguito di una richiesta in tal proposito formulata ieri dall’Anpas, Associazione Nazionale delle Pubbliche Assistenze, dell’Emilia Romagna, del triste ultimo viaggio del figlio, ben lontano da quello che lo aveva condotto a festeggiare il capodanno nella rinomata località svizzera, un momento felice diventato tragedia, come spesso accade, a causa dell’imperizia umana, è stata infatti la Croce Verde di Reggio, che ha messo a disposizione un carro funebre per il tragitto dall’aerostazione milanese fino al cimitero di Borgo Panigale (Bologna), dove verrà allestita la camera ardente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

