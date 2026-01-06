Il Rotary Club Benevento, guidato dal Presidente Raffaele Pilla, rinnova anche quest’anno il suo impegno di solidarietà in occasione dell’Epifania. In questa giornata, il club porta un gesto di vicinanza ai piccoli pazienti che affrontano momenti difficili, sottolineando l’importanza di condividere attenzione e sensibilità verso chi si trova in condizioni di vulnerabilità. Un’iniziativa che rafforza il senso di comunità e di solidarietà nel rispetto della sobrietà e della vicinanza reale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Anche quest’anno, nel giorno dell’Epifania, il Rotary Club Benevento, rappresentato dal Presidente Raffaele Pilla, rinnova un gesto di autentica solidarietà e vicinanza verso i bambini che stanno affrontando un momento delicato della loro vita. Nella giornata di oggi, i soci del Club doneranno regali e sorrisi ai piccoli degenti dei reparti di Pediatria e di Terapia Intensiva Neonatale degli ospedali Fatebenefratelli e San Pio di Benevento. Un’iniziativa pensata per regalare un attimo di leggerezza e speranza, trasformando un giorno di ricovero in un momento di gioia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Il Rotary Club Benevento porta la magia dell’Epifania ai piccoli pazienti

'Dona Sorrisi'. Nasce collaborazione tra Fidapa, Lions Club Benevento Host, Lions Club Arco Traiano, Rotary Club Benevento, Inner Wheel Benevento, Sannio Gentile e Consulta delle Donne'.

Colle Sannita, arte in vetrina con «ItinerArt»: l'inaugurazione con il Rotary Club - Dopo la prima biennale d’arte moderna e contemporanea abbinata al primo concorso poetico nazionale «Poesia e arte»,che ha avuto inizio a San Marco dei Cavoti l’anno scorso,quest’anno il club Rotary ... ilmattino.it

Due giorni a Benevento per i 120 anni del Rotary Internazionale - 30, e dopodomani, sabato, alle ore 10, al Teatro de La Salle di Benevento, saranno celebrati i 120 anni del Rotary Internazionale. ansa.it

