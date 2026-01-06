Il risveglio immobile | la sentinella di San Tommaso nel cuore dell' inverno
Nel cuore dell'inverno, la sentinella di San Tommaso a Torre Lapillo si erge immobile, testimone silenziosa del passare del tempo. Mentre le celebrazioni natalizie si spengono e le piazze si svuotano, questo antico faro rimane come un punto di riferimento tranquillo e stabile, offrendo uno sguardo contemplativo sulla bellezza serena del Salento in stagione.
TORRE LAPILLO (Porto Cesareo) - “Mentre il mondo festeggia l’arrivo del nuovo anno tra brindisi e piazze affollate, c’è un angolo di Salento che sceglie il silenzio. È la Torre di San Tommaso, che si presenta avvolta in un’aura quasi spettrale ma profondamente affascinante. In uno scatto che. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
