Il 6 gennaio è una giornata ricca di tradizioni e ricordi, come racconta Gianò, il vecchio del paese. Con il suo modo di parlare e le sue parole semplici, ricordava che anche noi, a volte, meritiamo un po’ di carbone, simbolo di antiche usanze e saggezza popolare. La sua figura, definita con affetto e rispetto, rappresenta un legame con le radici e le tradizioni che ancora oggi conserviamo.

Gianò era vecchio, ma vecchio, ma così vecchio che lo definivano "vëcc cról", oppure "vëcc indarlì", e qualcuno si spingeva anche in un irriverente "vëcc rimbambì". Quanti anni avesse neppure lui lo ricordava o, forse, non voleva ricordarlo, perché una lunga vita alla fine significa essere restati soli. I parenti c’erano "mo l’è cmè ch’a n gn’avess", barbugliava, era come non li avessi, "e i fiúl i è pézz", i figli sono peggio, concludeva. La memoria, però, era formidabile, e principiava sempre con un "a m’arcórd un fat", mi ricordo un fatto, e riusciva a stupire con l’imprevedibilità dello stesso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il racconto del 6 gennaio. Diceva il vecchio Gianò: "Ci meritiamo tutti il carbone della Befana"

