Il progetto Volkswagen Polo R WRC Plus

Il progetto Volkswagen Polo R WRC Plus si inserisce in un contesto di evoluzione tecnica e regolamentare del 2017. Le nuove vetture rally presentavano carreggiate più ampie, aerodinamica ottimizzata e appendici estreme, con diffusori più efficaci e potenza superiore ai 380 cavalli. Questo aggiornamento ha rappresentato un passo significativo nel motorsport, migliorando le prestazioni e l’efficienza delle auto da rally.

Il regolamento 2017 segnava una rottura netta con il passato. Le nuove WRC prevedevano carreggiate più larghe, aerodinamica molto più libera, appendici anteriori e posteriori estreme, diffusori più efficienti e una potenza superiore ai 380 cavalli. La Volkswagen Polo R WRC Plus occupa un posto particolare nella storia recente del Mondiale Rally: quello delle vetture .

