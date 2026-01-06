Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN (Prezzo Unico Nazionale) oggi, 6 gennaio 2026, si aggira a 0,115 €/kWh. In questa pagina si trovano le informazioni sull’andamento e le variazioni orarie del prezzo dell’energia elettrica, per aiutare a comprendere le dinamiche del mercato energetico nazionale.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale) dell’energia elettrica aggiornato a oggi, 06 Gennaio 2026, si attesta a 0,115 €kWh. Analizzando le variazioni orarie della giornata precedente, 05 Gennaio 2026, il prezzo minimo registrato è stato di 0,105 €kWh mentre il massimo ha raggiunto 0,123 €kWh. Le ore più economiche sono state quelle notturne e mattutine (in particolare tra le 2:00 e le 5:00), mentre il picco di prezzo si è verificato nelle ore serali, tra le 17:00 e le 20:00, confermando la tendenza tipica di una maggiore domanda nelle fasce orarie serali. Andamento giornaliero del PUN Giorno Valore medio nel giorno (€kWh) Variazione rispetto al giorno precedente 06012026 0,115 -0,008 05012026 0,123 +0,019 04012026 0,106 +0,003 03012026 0,104 -0,001 02012026 0,105 -0,001 01012026 0,106 -0,004 31122025 0,110 +0,001 30122025 0,109 -0,005 29122025 0,114 +0,010 28122025 0,104 -0,003 27122025 0,103 +0,001 26122025 0,107 +0,001 25122025 0,107 +0,001 24122025 0,110 -0,003 23122025 0,113 -0,000 22122025 0,114 +0,006 21122025 0,108 -0,005 20122025 0,113 -0,007 19122025 0,119 -0,001 18122025 0,120 -0,001 17122025 0,120 +0,002 16122025 0,122 +0,006 15122025 0,117 +0,009 14122025 0,108 +0,000 13122025 0,108 +0,001 12122025 0,115 -0,002 11122025 0,117 +0,002 10122025 0,119 +0,004 09122025 0,115 +0,009 08122025 0,106 +0,002 07122025 0,104 -0,004 Andamento mensile del PUN Mese Valore medio nel mese (€kWh) Gennaio 2026 0,110 Dicembre 2025 0,115 Novembre 2025 0,117 Ottobre 2025 0,111 Settembre 2025 0,109 Agosto 2025 0,109 Luglio 2025 0,113 Giugno 2025 0,112 Maggio 2025 0,094 Aprile 2025 0,100 Marzo 2025 0,121 Febbraio 2025 0,150 Gennaio 2025 0,144 Andamento del PUN. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

