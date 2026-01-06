Il Presepe vivente chiude gli appuntamenti per le festività

Il Presepe vivente di Porto Ercole conclude oggi la sua programmazione per le festività, dopo aver riscosso un buon riscontro nelle giornate del 26 e del 28 dicembre. L’evento rappresenta un’occasione per rivivere le tradizioni natalizie in un contesto suggestivo, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica e coinvolgente. La giornata di oggi segna l’ultimo appuntamento di questa edizione, invitando tutti a partecipare e scoprire l’atmosfera natalizia del presepe vivente.

Il Presepe vivente di Porto Ercole tornerà oggi per l'ultima giornata, dopo il grande successo del 26 e del 28 dicembre. L'orario sarà lo stesso, dalle 16.30 alle 19, con centinaia di personaggi nei costumi dell'epoca che rappresentano i mestieri di oltre 2000 anni fa, lungo il percorso che, salendo tra i caratteristici vicoli dove sono stati riaperti i magazzini per ospitare le antiche botteghe, andrà da piazza Santa Barbara alla chiesa di Sant'Erasmo fino alla Grotta della Natività. Tantissimi figuranti, compresi quelli della famiglia sacra composta da Antonella Sabatini e Marco Solari, con il piccolo Gesù Bambino impersonato da Alessandro Solari.

