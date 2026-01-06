Per oltre un decennio è stato l'uomo che sapeva tutto. Oggi è l'uomo che ha raccontato tutto, o quasi. Hugo Armando Carvajal, 65 anni, ex capo dell'intelligence militare venezuelana e fedelissimo di Hugo Chávez tanto da essere soprannominato, negli anni d'oro del chavismo, il «secondo Hugo» è il supertestimone chiave dell'accusa statunitense contro Nicolás Maduro. La sua parabola, da pilastro del regime bolivariano a collaboratore della giustizia federale americana, è forse il simbolo più inquietante della natura criminale del chavismo. Generale di tre soli più se ne portano sulle mostrine, più si sale nella gerarchia dell'Esercito venezuelano Carvajal ha diretto per anni la Direzione generale dell'Intelligence militare (Dgim), snodo centrale tra Forze armate, apparati d'intelligence cubani, guerriglie colombiane e reti del narcotraffico. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il "Pollo" Carvajal, il supertestimone che sa ogni segreto del "narco-Stato"

Leggi anche: Il supertestimone che può incastrare Maduro: chi è Hugo Armando Carvajal Barrios, l’ex spia di Caracas arrestata dagli Usa

Leggi anche: Chi è Hugo Carvajal Barrios, probabile supertestimone nel processo a Maduro

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Chi è “el Pollo” Hugo Carvajal Barrios, il potenziale super testimone contro Maduro; Il Pollo Carvajal, il supertestimone che sa ogni segreto del narco-Stato; Venezuela, la condanna per narcotraffico e il tradimento: chi è El Pollo, il testimone chiave nel processo a Maduro; Chi è «El Pollo», il supertestimone che può inchiodare Maduro: «Il Venezuela è diventato un cartello della droga».

“El Pollo” colpisce ancora: è farlocco il supertestimone - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "“El Pollo” colpisce ancora: è farlocco il supertestimone" pubblicato il 6 Gennaio 2026 a firma di Antonio Massari ... ilfattoquotidiano.it