Il piccolo Lord: trama, cast e streaming del film in onda su Rete 4. Questa sera, martedì 6 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Il piccolo Lord (Little Lord Fauntleroy), film per la televisione del 1980 diretto da Jack Gold e interpretato da Rick Schroder e Alec Guinness. Il film è il più celebre adattamento dell’omonimo romanzo per ragazzi di Frances Hodgson Burnett, accanto alla versione del 1936 con Freddie Bartholomew e C. Aubrey Smith. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Tardo Ottocento. Cedric Errol è un bambino di sette anni, orfano di padre, che vive negli Stati Uniti con la madre. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il piccolo Lord: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Quello che non so di te: tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi anche: Biancaneve e il cacciatore: tutto quello che c’è da sapere sul film

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

"Il Piccolo Lord": trama, dov'è stato girato e come finisce? - Il film televisivo britannico del 1980 diretto da Jack Gold è un classico senza tempo, tratto dal romanzo di Frances Hodgson Burnett, che intreccia valori come gentilezza, onore e redenzione, portando ... tag24.it