Il piccolo comune brianzolo che punta sull' inglese gratis per attirare nuovi alunni

Aicurzio, piccolo comune della Brianza con circa 2.000 abitanti, ha deciso di offrire lezioni di inglese gratuite fin dalla prima elementare. Questa strategia mira ad attrarre più famiglie e aumentare il numero di alunni nelle scuole pubbliche del paese. L'iniziativa si inserisce in un progetto volto a migliorare le competenze linguistiche dei giovani e a valorizzare la scuola locale, rendendola più competitiva nel territorio.

La scuola di un piccolo Comune della provincia di Treviso, Monfumo, gestita secondo il modello dell’home schooling da un'associazione, è stata chiusa per mancanza di autorizzazioni. Rette da 300-350 euro al mese per una struttura scelta da famiglie benest - facebook.com facebook

Nel più piccolo Comune della Puglia epifania in francoprovenzale. A Celle di San Vito anche una tombolata in lingua #ANSA x.com

