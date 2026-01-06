Il piccolo comune brianzolo che punta sull' inglese gratis per attirare nuovi alunni
Aicurzio, piccolo comune della Brianza con circa 2.000 abitanti, ha deciso di offrire lezioni di inglese gratuite fin dalla prima elementare. Questa strategia mira ad attrarre più famiglie e aumentare il numero di alunni nelle scuole pubbliche del paese. L'iniziativa si inserisce in un progetto volto a migliorare le competenze linguistiche dei giovani e a valorizzare la scuola locale, rendendola più competitiva nel territorio.
Per attirare alunni si punta sulla lingua inglese. Fin dalla prima elementare. È questa la soluzione che Aicurzio, paese del Vimercatese con poco più di 2mila abitanti, ha adottato per attirare nella sua scuola primaria pubblica un numero sempre maggiori di bambini soprattutto dai vicini comuni. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
