Il pescatore Luca Bellini e il biologo Mattia Lanzoni collaborano per monitorare la presenza di anguille nel Po di Volano. Questa sinergia tra il territorio e l’università di Ferrara rappresenta un esempio di impegno condiviso per la tutela ambientale e la biodiversità locale. La loro attività contribuisce a rilevare segnali positivi sulla salute del fiume e sulla presenza di specie ittiche, segno di un ecosistema in equilibrio.

Codigoro, 6 gennaio 2026 – La sinergia fra l’università di Ferrara e il territorio viene espressa anche dalla collaborazione col pescatore di mestiere Luca Bellini e il biologo ricercatore dell’ateneo estense Mattia Lanzoni, del Dipartimento di Scienze dell’Ambiente e della Prevenzione. Sul Po a cavalcare l’onda di piena: “Benedizione per chi caccia i siluri” Cresciuta la presenza delle anguille. “Grazie alla continua presenza di Luca sul Po di Volano – dice Lanzoni –, possiamo constatare una crescita della presenza delle anguille nel ramo più meridionale del delta del Po. In realtà è stata constatato come da una riduzione dell’80% del 2010 si sia passati al 65% in costante riduzione e quindi un segnale incoraggiante che tutto il lavoro per la salvaguardia e tutela dell’anguilla anche a livello europeo sta dando i suoi frutti”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il pescatore Luca e il biologo Mattia: “A Po di Volano crescono le anguille, segno incoraggiante”

