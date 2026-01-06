Il personaggio Kean il gol la gioia il Salmo e la Bibbia Così Moise invoca il guerriero divino

Moise Kean, con il suo gol, ha riacceso la passione e ristabilito l’equilibrio in campo. In otto minuti, il giovane attaccante ha dimostrato come la determinazione e la fede possano essere un’ispirazione, come un salmo e un richiamo alla Bibbia. Una breve ma intensa testimonianza di come lo spirito e la volontà siano fondamentali nel cammino sportivo e personale.

Otto minuti. Tanto è bastato a Moise Kean per rimettere tutto al suo posto: il campo, il gol e i brusii di fondo. Con la Cremonese l'attaccante ha firmato il quinto centro in campionato, il sesto stagionale. Kean era finito nel mirino dopo il permesso ottenuto dal club per allontanarsi quattro giorni da Firenze, dall'altra parte del mondo. Una scelta che aveva alimentato sospetti. Poi il terreno di gioco ha parlato di nuovo, con la sua lingua più spietata: il gol. La celebrazione è stata doppia. Prima il classico balletto sotto la tribuna poi l'abbraccio potente a Vanoli, accompagnato da parole che raccontano molto del clima interno: "Lui ci trasmette fuoco", ha detto Kean nel post-gara.

