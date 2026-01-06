Il Pd e i temi del welfare | È l’ora di un Piano casa per un nuovo mercato

Il dibattito sul welfare e le politiche abitative si intensifica, evidenziando la necessità di interventi strutturali. Sandro Malucchi, ex assessore e sindacalista, ora parte della maggioranza dem con la componente Bonaccini, sottolinea l’importanza di un Piano casa come risposta a questa sfida. Un intervento che potrebbe contribuire a riattivare il mercato immobiliare e migliorare le condizioni di accesso alle abitazioni per le famiglie.

Sandro Malucchi, ex assessore della giunta Bugetti, sindacalista, passato da poco nella maggioranza dem con la componente Bonaccini. Nel percorso di Ri-Generazione avviato dalla segreteria del Pd pratese porta avanti i temi legati a welfare e assistenza. Problema casa, come si affronta in una città complessa come Prato? "Il tema va affrontato con il realismo dei numeri e una programmazione puntuale degli interventi. Nel 2023 gli alloggi di edilizia popolare a Prato erano 1.853, di cui oltre 800 costruiti prima del 1970 e circa cento oggi non assegnabili per carenze strutturali. È quindi non rinviabile una politica manutentiva del patrimonio pubblico, insieme a un’azione decisa contro diseguaglianze e povertà: secondo la Regione Toscana 6. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il Pd e i temi del welfare: "È l’ora di un Piano casa per un nuovo mercato" Leggi anche: Furfaro (Pd): "Ora basta polemiche": "Al lavoro su liste d’attesa e piano casa" Leggi anche: Regione, inizia l?era di Roberto Fico: «Priorità ai temi sociali». E annuncia un Piano casa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Politica Senigallia: welfare, sociale, sport, ma anche turismo e rischio idrogeologico. Questi i temi che l’opposizione consiliare porterà in consiglio comunale - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.