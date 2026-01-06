Il Papa chiude la porta santa termina il Giubileo | A Roma oltre 70mila agenti

Il Giubileo si conclude con la chiusura della Porta Santa a Roma, dopo settimane di eventi e visite di pellegrini. Oltre 70.000 agenti delle forze dell’ordine sono stati impegnati per garantire la sicurezza di tutti i partecipanti. Il questore Roberto Massucci ha sottolineato l’impegno condiviso delle forze di sicurezza per tutelare l’ordine pubblico durante questo importante momento religioso.

