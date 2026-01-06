Il nuovo trailer di Resident Evil Requiem mostra nuove aree urbane arricchite dal Path Tracing di NVIDIA

NVIDIA e Capcom hanno pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem, che mette in evidenza le nuove aree urbane grazie al supporto del tecnologia Path Tracing di NVIDIA. Il video offre una prima occhiata alle migliorie visive e all'ambiente del prossimo capitolo della saga, evidenziando l'impegno nel garantire un'esperienza più realistica e dettagliata per i giocatori.

NVIDIA e Capcom hanno pubblicato un nuovo trailer di Resident Evil Requiem pensato per mettere in evidenza il salto tecnologico del prossimo capitolo della saga. Questo video infatti non si limita a ribadire l’ambizione tecnica del progetto, ma mostra anche ambientazioni urbane inedite, suggerendo un’evoluzione significativa nella struttura degli scenari, con l’attenzione tutta rivolta all’illuminazione avanzata e alla resa delle superfici urbane, elementi centrali per rafforzare tensione e realismo. Il trailer funge da vera e propria vetrina delle tecnologie NVIDIA, confermando che Resident Evil Requiem supporterà al lancio DLSS 4 con Multi Frame Generation e Path Tracing. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Il nuovo trailer di Resident Evil Requiem mostra nuove aree urbane arricchite dal Path Tracing di NVIDIA Leggi anche: Resident Evil Requiem sarà presente ai The Game Awards 2025 con un nuovo trailer Leggi anche: Resident Evil Showcase annunciato da Capcom, sarà incentrato su Resident Evil Requiem Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Resident Evil Requiem è nella lista dei desideri di oltre 4 milioni di giocatori; Resident Evil 4, un video mostra un livello rimosso da Capcom con Ashley protagonista; Resident Evil 4 Remake inizialmente prevedeva un'introduzione inedita; I giochi più attesi del 2026: un anno chiave per il futuro del gaming. Il trailer di Resident Evil Requiem mette in mostra i muscoli del Path Tracing e nuove aree urbane - Il nuovo trailer di Resident Evil Requiem mette in mostra le potenzialità del DLSS 4 e del Path Tracing, mostrando anche fugacemente alcune ambientazioni di Wrenwood. multiplayer.it

