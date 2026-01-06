Il nuovo ponte che divide Il sindaco lancia l’allarme | Il traffico ci soffocherà

Il nuovo ponte in fase di realizzazione è destinato a modificare significativamente il traffico locale, con un incremento previsto fino a 2.000 auto al giorno durante le ore di punta, il doppio rispetto alla situazione attuale. Oltre alle automobili, saranno ammessi almeno 2.000 camion, che fino ad ora non potevano attraversare il ponte. Il sindaco esprime preoccupazione riguardo alle possibili conseguenze sul traffico e sulla vivibilità del territorio.

Fino a 2mila auto al giorno durante le ore di punta, il doppio di quelle attuali. E poi almeno 2mila camion, che invece ora non possono passare. "È molto peggio di quanto si ipotizzasse", scuote la testa il sindaco di Paderno d'Adda Gianpaolo Torchio, preoccupato e sconsolato insieme. Secondo gli esperti incaricati di prefigurare i possibili scenari di traffico quando il nuovo ponte di Paderno sarà costruito accanto allo storico San Michele, i veicoli in transito sul nuovo viadotto, che sarà a doppia corsia, saranno 1.930 all'ora, il 90% in più di quelli attuali. E poi appunto, passeranno pure i mezzi pesanti a cui ora il transito è vietato.

