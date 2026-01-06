Il noto produttore Andrea Iervolino avvistato a Mar-a-Lago
Nelle ultime ore, Andrea Iervolino è stato osservato a Mar-a-Lago, suscitando interesse nel settore dell’intrattenimento. La sua presenza in Florida potrebbe segnare l’inizio di nuovi progetti cinematografici o collaborazioni di rilievo. Restano da attendere ulteriori dettagli per comprendere le implicazioni di questa visita e le potenziali novità che potrebbero coinvolgere il produttore italiano.
. Un indizio importante emerge dalle ultime ore trascorse da Andrea Iervolino in Florida, lasciando intendere grandi novità per il grande schermo. Le telecamere hanno intercettato Andrea Iervolino a Mar-a-Lago, proprio nei pressi della blindatissima dimora di Donald Trump. Durante il pomeriggio del quattro gennaio, il noto produttore ha attirato l’attenzione generale in un momento di estrema tensione mediatica in Florida. La sua presenza suggerisce scenari clamorosi legati al mondo del cinema. Un incontro che profuma di cinema. Nelle ultime ore, agenzie di stampa e fotografi internazionali presidiano costantemente l’area di Palm Beach. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com
Leggi anche: Chi è davvero Andrea Iervolino? Produttore di film (ora editore di Rocco Casalino) indagato per truffa
Leggi anche: Tax credit e caso Iervolino: pasticcio o mossa politica? Cosa non torna nel caso dei 66 milioni revocati al produttore cinematografico
