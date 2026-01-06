Il Napoli ha valutato la possibilità di acquistare Federico Chiesa, ma al momento non può garantire un accordo definitivo. La trattativa si presenta complessa e richiede ulteriori approfondimenti. Su YouTube, Fabrizio Romano fornisce un aggiornamento sui principali movimenti di calciomercato del club partenopeo in vista della finestra di gennaio.

Sul suo canale YouTube, Fabrizio Romano fa il punto sui movimenti di calciomercato del Napoli in vista di gennaio. I dettagli Calciomercato Napoli, il punto di Fabrizio Romano. Allora, quello che risulta è che il Napoli una chiamata per capire la situazione di Federico Chiesa l’abbia fatta, anche grazie a rapporti molto buoni tra il direttore Manna e l’entourage di Federico Chiesa. Il vero discorso per il Napoli è che, nella condizione in cui è oggi il Napoli, fare un obbligo di riscatto e quindi garantire un acquisto definitivo di Chiesa è qualcosa che il Napoli non può fare, a meno che non ci sia un’uscita importante con la stessa formula. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il Napoli si è informato su Chiesa, ma non può garantire un acquisto definitivo: è un’operazione complessa

Leggi anche: Manna: «Hojlund, il riscatto a oggi è una formalità. Il suo acquisto è stata l’operazione più complessa»

Leggi anche: Norton-Cuffy Juventus operazione complessa ma ben avviata: serve questo incastro per affondare il colpo dal Genoa. Le ultime

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Chiesa Juve il ritorno non è un’utopia | Tutto fa pensare che se dovesse lasciare il Liverpool a gennaio… Rivelazione a sorpresa sull’esterno.

Napoli, la Chiesa accoglie 8 studenti palestinesi: l'iniziativa voluta dal Cardinale Battaglia - La Chiesa di Napoli apre le proprie porte a 8 giovani studenti palestinesi, offrendo loro accoglienza, sostegno e una possibilità concreta di futuro. ilmattino.it

Napoli, turista urina in chiesa e compagna prova a coprirlo/ Video lo incastra e prete chiama i carabinieri - Choc a Napoli, dove un turista urina in chiesa con la complicità della compagna che prova a coprirlo, ma video lo incastra e il prete chiama i carabinieri TURISTA URINA IN CHIESA, CHOC A NAPOLI ... ilsussidiario.net

Napoli, entra in chiesa e fa pipì a terra. Ma il prete lo scopre - Un giovane entra nella chiesa di San Ferdinando a piazza Trieste e Trento, al centro di Napoli, e orina nella sala del presepe di Natale. fanpage.it

Il #Napoli si è informato per Dodò, Romano: "Con Paratici cambia la situazione" x.com

ROMA-ATLETICO: C'È L'ACCORDO! Secondo Sky Sport, il club spagnolo ha informato a Jack dell'intesa economica trovata per la cessione del suo cartellino L'ex attaccante del Napoli si sarebbe preso 3-4 giorni di tempo per capire cosa fare. Sulle sue tr - facebook.com facebook