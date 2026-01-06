Il mondo immaginario di Marco Bongini

Scopri il mondo immaginario di Marco Bongini, un viaggio attraverso la sua creatività e le sue storie. Questa settimana, lo spazio musica di Bottega Roots – Casa del Popolo a Colle di Val D’Elsa propone diversi appuntamenti culturali e musicali, offrendo un’occasione di confronto e ascolto per gli appassionati. Un evento che arricchisce il panorama locale, invitando il pubblico a partecipare e scoprire nuove sonorità.

Settimana densa di appuntamenti per lo spazio musica di Bottega Roots – Casa del Popolo a Colle di Val D'Elsa. Giovedì 8 gennaio alle 21.30, musica live con il concerto 'Bonje in Yurt', il mondo immaginario di Marco Bongini. Un percorso onirico tra mondi esotici su un vellutato tappeto neopsichedelico. Canta in inglese e proviene da Prato. Venerdì 9 gennaio alle 22, concerto della band valdelsana BrianeVo. Si tratta di una formazione di ispirazione indierock anni 90, composta da due chitarre, basso e batteria. Band nata nel 2021, quasi come scherzo, tra il cantante Ivo e la bassista Alice che decisero di mettere su una band in Valdelsa per divertirsi a suonare cover di Tom Waits.

Giovedì 8 Gennaio ore 21.30 Bonje in Yurt è il mondo immaginario di Marco Bongini. Un percorso onirico tra mondi esotici su un vellutato tappeto neopsichedelico. Canta in inglese, proviene da Prato. Ingresso gratu - facebook.com facebook

