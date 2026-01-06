Il mito 3Tre

Nel sesto episodio di Salotto Bianco, si approfondisce il mito dello slalom notturno sul Canalone Miramonti, una delle tappe più suggestive e storiche dello sci alpino. Un’occasione per esplorare la tradizione, le caratteristiche e il fascino di questa disciplina, che da sempre rappresenta un momento speciale per appassionati e atleti. Un viaggio tra storia e passione, in un contesto di grande rilevanza sportiva e culturale.

Nella sesta puntata di Salotto Bianco il protagonista è lo slalom in notturna sul Canalone Miramonti. Alla vigilia della iconica gara tra i pali stretti, saranno nostri ospiti Alex Vinatzer, il tecnico Mauro Pini, Lorenzo Conci, Bruno Felicetti e Tullio Serafini. Imperdibile l'analisi sulle discipline invernali di Massimiliano Ambesi ad un mese dai Giochi. E per chiudere una sorpresa e un sogno. Vi aspettiamo alle ore 21 sul canale YouTube di OA Sport.

