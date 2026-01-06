Il mio Buon Anno salvato dall’Ospedale di Saronno
Nel gruppo Facebook “Sei di Saronno se”, un cittadino condivide la propria esperienza, affermando: “Finalmente posso anch’io augurare a tutti voi un Felice 2026”. La sua testimonianza, intitolata “Il mio Buon Anno, salvato dall’Ospedale di Saronno”, rappresenta un messaggio di speranza e di gratitudine, evidenziando l’importanza del sistema sanitario locale e il valore del supporto comunitario in momenti difficili.
“Finalmente posso anch’io augurare a tutti voi un Felice 2026”, esordisce il cittadino che ha condiviso la propria esperienza sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se”. Il messaggio, oltre a essere un augurio, si trasforma in una testimonianza pubblica di riconoscenza verso il reparto di Oncologia dell’Ospedale di Saronno, dove l’uomo è stato ricoverato dal . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
