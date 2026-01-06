Il mio abbandono prima personale di fotografia Valeria Alibrandi alla Foro G Gallery

Dal 17 al 31 gennaio, presso la FORO G Gallery, si terrà la prima personale di fotografia di Valeria Alibrandi, intitolata

“Il mio abbandono” ed è così intimamente che si mostra con la sua prima personale di fotografia Valeria Alibrandi a cura di Roberta Guarnera presso la FORO G gallery dal 17 al 31 Gennaio.Una fotografia che coniuga urbex e fotografia ibrida, in cui il tempo e la natura sono protagoniste.La ricerca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

