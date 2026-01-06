Dal 17 al 31 gennaio, presso la FORO G Gallery, si terrà la prima personale di fotografia di Valeria Alibrandi, intitolata

“Il mio abbandono” ed è così intimamente che si mostra con la sua prima personale di fotografia Valeria Alibrandi a cura di Roberta Guarnera presso la FORO G gallery dal 17 al 31 Gennaio.Una fotografia che coniuga urbex e fotografia ibrida, in cui il tempo e la natura sono protagoniste.La ricerca. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Il mio abbandono, prima personale di fotografia Valeria Alibrandi alla Foro G Gallery

Leggi anche: Wetalk con Valeria Pierini: paesaggi sonori alla Foro G gallery

Leggi anche: Moira, l'ultima madre: mostra collettiva alla FORO G gallery fino al 9 novembre

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Auto abbandonata in strada: ecco cosa si rischia; Il male di stagione. L’influenza è arrivata prima. E con temperature alte.

Ciccio – 3 anni, 15 kg di abbandono Prima di Natale era solo in mezzo alla strada, tra macchine e freddo. Tutti dicevano: “prendetelo, fate qualcosa”. Lo abbiamo fatto. Ora Ciccio è al sicuro in stallo, alterna recinto, giardino e casa. Ma la verità è questa - facebook.com facebook