Il Milan si riscopre solido | la difesa è tornata un punto di forza
Il Milan si presenta con una difesa rafforzata, diventata un elemento chiave della sua crescita. Questo cambiamento si riflette nella capacità di gestire le partite con maggiore solidità e stabilità, evidenziando un approccio più equilibrato e affidabile. La nuova solidità difensiva rappresenta un passo importante verso il miglioramento complessivo della squadra, contribuendo a una gestione più efficace delle sfide di campionato.
Il cambiamento più evidente del Milan non si vede sempre negli highlights. Si percepisce nel modo in cui le partite vengono controllate, gestite, portate a casa. Dopo 17 giornate, i numeri raccontano una storia precisa: 13 gol subiti e 9 clean sheet. Non è un exploit occasionale, ma una tendenza. E soprattutto, non è figlia di una rivoluzione sul mercato. Con Massimiliano Allegri in panchina, il Milan ha rimesso ordine dove negli ultimi anni aveva spesso vissuto di strappi. La rosa è rimasta sostanzialmente la stessa, ma il volto della squadra, almeno nella fase difensiva, è cambiato in modo netto. 🔗 Leggi su Milanzone.it
