Il messaggio dell’America alla Cina | colpiremo i tuoi fornitori di energia
Gli Stati Uniti hanno indicato la volontà di colpire i fornitori di energia della Cina, evidenziando la sua dipendenza da gas e petrolio importati. Questa strategia si inserisce in un contesto di tensioni geopolitiche, con possibili interventi anche in Iran, dopo aver agito in Sud America. La situazione sottolinea l’importanza delle fonti energetiche e delle implicazioni che queste decisioni possono avere sugli equilibri internazionali.
Il punto debole di Pechino è la forte dipendenza dall’estero per gas e petrolio. Ecco perché, dopo il Paese sudamericano, gli States potrebbero intervenire in Iran. Il Dragone dovrà aumentare gli acquisti da Mosca. Dopo la fulminea operazione che ha portato Nicolás Maduro dal palazzo presidenziale di Caracas all’aula di un tribunale di New York, ci si interroga sulle conseguenze economiche e politiche della destituzione. 🔗 Leggi su Laverita.info
Nel suo primo messaggio alla nazione la neo-presidente venezuelana tende la mano agli Usa. Ma intanto ribolle tutta l’America latina. Il capo di Stato colombiano «pronto a prendere le armi» in caso di attacco. Sheinbaum, in Messico: «L’America non apparti - facebook.com facebook
