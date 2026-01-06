Il mercato delle armi fantasma | senza matricola assemblate con pezzi diversi per essere irrintracciabili

Il mercato delle armi fantasma si caratterizza per la presenza di pistole prive di matricola e altri segni distintivi, spesso assemblate con componenti diversi. Queste armi irrintracciabili rappresentano una sfida crescente per le forze dell’ordine, come dimostrato dai recenti sequestri effettuati dai carabinieri nel Napoletano, che evidenziano l’allarme legato alla diffusione di strumenti di fuoco non tracciabili.

Sant'Antonio Abate, il mercato parallelo delle armi fantasma: trovato arsenale del clan - Le pistole, perfettamente funzionanti, non sono catalogate ma create da mani esperte*

Armi "leggere": Italia il Paese che esporta di più - Nei giorni scorsi Papa Francesco ha ricordato al mondo gli incentivi e i meccanismi che si presentano nel mercato delle armi e il loro evidente impatto sul perpetuarsi di conflitti sanguinosi nel

